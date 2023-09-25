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Пророссийская партия вырвалась в лидеры накануне выборов в Словакии

РИА Новости: пророссийская партия Smer лидирует в Словакии в предвыборной гонке

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Depositphotos

Пророссийская партия Smer, выступающая против расширения блока НАТО и ультралиберальных ценностей, лидирует на парламентских выборах в Словакии, передает РИА Новости.

Проамериканские политические силы находятся в шаге от поражения. Агентство, ссылаясь на информацию социологической службы АКО, уточняет, что фаворитом является социал-демократическая партия Smer с рейтингом 19,4%. Ее лидером является бывший премьер страны Роберт Фицо. Он выступает против поставок оружия Украине и ее вступления в Североатлантический альянс.

На втором месте пока находится партия действующего президента Зузаны Чапутовой «Прогрессивная Словакия», которая остается лояльной к позиции Киева, за нее выступают 18,2% избирателей.

Еще одна проевропейски ориентированная партия «Голос» (организация включена Минюстом в список иноагентов) получает 15,1%. Ее возглавляет экс-премьер Петер Пеллегрини, он является бывшим соратником Роберта Фицо.

Доцент РГГУ, специалист по Словакии Вадим Трухачев в комментарии РИА Новости заявил, что если Smer и победит, то все равно не получит большинство в парламенте. По его словам, «Голос» не пойдет на сотрудничество.

«Европейскому союзу не нужно правительство, которое состояло бы на две трети из сторонников России. «Голос» договорится с либералами и консерваторами», — считает он.

Выборы пройдут в Словакии уже 30 сентября.

До этого бывший глава кабинета министров Словакии Роберт Фицо, который намерен принять участие в парламентских выборах 30 сентября, выступил за отказ страны от военной поддержки Украины.

Ранее власти Словакии продлили запрет на импорт украинского зерна.

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