Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Армении арестовали сына экс-президента Роберта Кочаряна

Суд арестовал на месяц сына экс-президента Армении Роберта Кочаряна Левона

close
100%
Асатур Есаянц/РИА «Новости»

Судья Масис Мелконян постановил арестовать сына бывшего президента Армении Роберта Кочаряна Левона Кочаряна на один месяц. Об этом сообщил адвокат подсудимого Александр Кочубаев в одной из соцсетей.

«Левон Кочарян арестован на месяц», — написал правозащитник.

23 сентября Кочубаев сообщал, что его подзащитного — Левона Кочаряна — задержали по обвинению в избиении четырех полицейских спецназа.

Адвокат заявил, что задержание Левона Кочаряна имеет политический контекст и является попыткой официального Еревана пресечь акции гражданского неповиновения.

Кочубаев добавил, что решение о задержании господина Кочаряна было обжаловано в суде.

Кочаряна задержали 22 сентября во время протестов в центре Еревана в связи с требованием граждан отставки премьер-министра Никола Пашиняна из-за его признания Нагорного Карабаха территорией Азербайджана.

Ранее протестующие в Ереване заблокировали важный городской проспект.

Все новости на тему:
Война в Карабахе
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях