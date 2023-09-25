В Армении арестовали сына экс-президента Роберта Кочаряна

Судья Масис Мелконян постановил арестовать сына бывшего президента Армении Роберта Кочаряна Левона Кочаряна на один месяц. Об этом сообщил адвокат подсудимого Александр Кочубаев в одной из соцсетей.

«Левон Кочарян арестован на месяц», — написал правозащитник.

23 сентября Кочубаев сообщал, что его подзащитного — Левона Кочаряна — задержали по обвинению в избиении четырех полицейских спецназа.

Адвокат заявил, что задержание Левона Кочаряна имеет политический контекст и является попыткой официального Еревана пресечь акции гражданского неповиновения.

Кочубаев добавил, что решение о задержании господина Кочаряна было обжаловано в суде.

Кочаряна задержали 22 сентября во время протестов в центре Еревана в связи с требованием граждан отставки премьер-министра Никола Пашиняна из-за его признания Нагорного Карабаха территорией Азербайджана.

Ранее протестующие в Ереване заблокировали важный городской проспект.