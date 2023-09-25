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Володин перечислил факторы, доказывающие поражение США и ЕС в войне против России

Володин назвал 7 факторов, указывающих на поражение США и ЕС в войне против РФ

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Владимир Федоренко/РИА Новости

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин перечислил в своем Telegram-канале семь факторов, доказывающих, что США и Европейский союз проиграли «войну на истощение» против России.

Тот факт, что Соединенные Штаты и их союзники выделили огромные средства на оснащение Украины оружием, по мнению Володина, привело к нехватке оружия и боеприпасов у самого Запада. Так в июне бывший министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявлял, что у западных страны истощились национальные запасы оружия, которое можно поставить Киеву. В июле американский президент Джо Байден принял решение отправить Украине кассетные боеприпасы вместо обычных, поскольку их попросту не было.

Вторым фактором, что Вашингтон и Брюссель проиграли войну против РФ, Володин назвал утрату доверия населения европейских страны и американского государства к своему руководству. В качестве доказательства он привел статистические данные.

Третий пункт — провал контрнаступления Украины, четвертый — экономические проблемы в Европе и США.

Пятым фактором спикер Госдумы назвал нехватку личного состава украинской армии. В качестве примера он привел тот момент, что Киев мобилизует мужчин старше 50 лет.

Кроме того, Володин назвал Украину страной банкротом. ВВП страны по состоянию на 2022 год снизилась на 30,4%, что стало наихудшим результатом в ее истории.

Последним доказательства поражения США и ЕС перед Россией парламентарий назвал демографическую катастрофу Украины. По его словам, Украину с начала СВО покинули более 10,5 млн человек.

«Эти 7 фактов говорят сами за себя: — либо капитуляция киевского режима на условиях Российской Федерации, — либо Украина перестанет существовать как государство», — подытожил Володин.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.

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