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Рейтинг одобрения Байдена достиг нового антирекорда

NBC: рейтинг одобрения Джо Байдена достиг нового антирекорда

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Manuel Balce Ceneta/AP

Рейтинг одобрения деятельности президента США Джо Байдена на посту главы Белого дома достиг нового антирекорда. Об этом свидетельствуют данные опроса NBC.

«Деятельность Байдена одобряют 41% зарегистрированных избирателей и не одобряют 56% избирателей», — говорится в сообщении.

Работу Байдена в сфере внешней политики не одобряют 53%, а в сфере экономики 59%.

Опрос был проведен с 15 по 19 сентября 2023 года среди тысячи американцев по телефону.

Ранее стало известно, что бывший президент США Дональд Трамп лидирует в предвыборной гонке, обыгрывая своего преемника Джо Байдена в преддверии выборов 2024 года, пишет The Washington Post со ссылкой на совместный опрос издания с телеканалом ABC News. Согласно исследованию, экс-глава Белого дома получает 52% поддержки респондентов, а действующий президент — 42%.

Ранее сообщалось, что большинству американцев больше нравится Зеленский, чем Байден и Трамп.

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