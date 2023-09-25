Рейтинг одобрения Байдена достиг нового антирекорда

Рейтинг одобрения деятельности президента США Джо Байдена на посту главы Белого дома достиг нового антирекорда. Об этом свидетельствуют данные опроса NBC.

«Деятельность Байдена одобряют 41% зарегистрированных избирателей и не одобряют 56% избирателей», — говорится в сообщении.

Работу Байдена в сфере внешней политики не одобряют 53%, а в сфере экономики 59%.

Опрос был проведен с 15 по 19 сентября 2023 года среди тысячи американцев по телефону.

Ранее стало известно, что бывший президент США Дональд Трамп лидирует в предвыборной гонке, обыгрывая своего преемника Джо Байдена в преддверии выборов 2024 года, пишет The Washington Post со ссылкой на совместный опрос издания с телеканалом ABC News. Согласно исследованию, экс-глава Белого дома получает 52% поддержки респондентов, а действующий президент — 42%.

Ранее сообщалось, что большинству американцев больше нравится Зеленский, чем Байден и Трамп.