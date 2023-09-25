В Азербайджане назвали модель интеграции Карабаха

Издание «Ведомости» написало, что при реинтеграции Нагорного Карабаха в состав Азербайджана власти страны намерены использовать опыт Хорватии. Авторами соответствующего материала стали Илья Лакстыгал и Нурлан Гасымов.

Суть хорватской модели, как поясняет научный сотрудник Института славяноведения РАН Яков Смирнов, состоит в предоставлении нацменьшинствам культурной автономии на основе совета муниципалитетов, в которых на нацменьшинство приходится большая часть населения. Основой для модели послужило Эрдутское соглашение 1995 года об интеграции сербского меньшинства Восточной Славонии, Бараньи и Западного Срема.

До этого Степанакерт переключили с энергосистемы Армении на азербайджанскую.

Нагорный Карабах — населенный преимущественно армянами анклав на территории Азербайджана. Единственной связующей артерией анклава с Арменией является Лачинский коридор.

Республика Нагорный Карабах (самоназвание Арцах) провозгласила независимость в 1991 году, но не получила признания со стороны государств — членов ООН, даже Армении. На протяжении почти 30 лет республика фактически находилась вне контроля Баку, на ее территории действовал местный режим, который поддерживался Ереваном. Стабилизацией ситуации в регионе занимался российский миротворческий контингент, однако перестрелки между армянской и азербайджанской стороной в регионе почти не прекращались.

Ситуация обострилась в мае 2020 года. В ноябре 2020 года Армения и Азербайджан при участии России подписали соглашение о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Документ предусматривал введение на территорию НКР российских миротворцев, обмен пленными, передачу Арменией Азербайджану ряда районов региона и возвращение беженцев.

19 сентября 2023 года Азербайджан объявил о начале «антитеррористической операции» в Нагорном Карабахе.

20 сентября Баку и Карабах с помощью российских миротворцев договорились о прекращении огня. В соответствии с соглашением, вооруженные подразделения Карабаха будут расформированы, а его тяжелая техника выведена и сдана. При этом реализацию этого процесса будет контролировать российская миротворческая миссия.

Ранее в Европарламенте заговорили о санкциях против Азербайджана из-за нападения на Карабах.