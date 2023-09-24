В Азербайджане создали группу по реинтеграции Нагорного Карабаха

Заведующий отделом по вопросам внешней политики президентской администрации Хикмет Гаджиев сообщил о создании спецгруппы по реинтеграции Нагорного Карабаха, сообщает РИА Новости.

«Создана специальная правительственная рабочая группа для решения гуманитарных, экономических и социальных вопросов, связанных с вхождением Нагорного Карабаха и десятков тысяч этнических армян в состав Азербайджана после 30 лет самопровозглашенной независимости», — заявил Гаджиев.

Чиновник утверждает, что гарантия доступа гуманитарной помощи является свидетельством «добрых намерений и серьезности правительства Азербайджана». Гаджиев добавил, что в данный момент шансы на заключение окончательного мира между Азербайджаном и Арменией выше.

Ранее глава МИД Армении Арарат Мирзоян выразил опасение, что Баку будет стремиться навязать Еревану создание экстерриториального коридора между Нахичеванской автономной республикой и остальным Азербайджаном.

Ранее Армения и Азербайджан договорились о взаимном признании территориальной целостности друг друга.