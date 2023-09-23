Германия планирует ввести пограничный контроль на границах с Чехией и Польшей

Министр внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер заявила, что Германия готовится на фоне миграционного кризиса усилить контроль на границах с Польшей и Чехией. Об этом она рассказала в интервью Welt am Sonntag.

«Подобный дополнительный контроль должен сопровождаться наблюдением за всей приграничной территорией посредством выборочного досмотра», — говорится в сообщении.

Она также подчеркнула, что хотела бы, чтобы немецкие пограничники могли действовать на территории Чехии.

Ранее глава оппозиционной фракции Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) в бундестаге Торстен Фрай заявил, что надо отменить право на подачу беженцами индивидуальных заявлений на получение убежища в Европейском Союзе. По словам немецкого политика, стоит принимать миграционные контингенты общей численностью до 400 тыс. мигрантов в год непосредственно из-за рубежа. Затем мигрантов начнут распределять по всем странам – членам Евросоюза.

Ранее стало известно, почему украинские беженцы в Британии вынуждены возвращаться домой.