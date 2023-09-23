Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Германия планирует ввести пограничный контроль на границах с Чехией и Польшей

Германия намерена ввести пограничный контроль на границах с Польшей и Чехией

close
100%
Алексей Витвицкий/РИА «Новости»

Министр внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер заявила, что Германия готовится на фоне миграционного кризиса усилить контроль на границах с Польшей и Чехией. Об этом она рассказала в интервью Welt am Sonntag.

«Подобный дополнительный контроль должен сопровождаться наблюдением за всей приграничной территорией посредством выборочного досмотра», — говорится в сообщении.

Она также подчеркнула, что хотела бы, чтобы немецкие пограничники могли действовать на территории Чехии.

Ранее глава оппозиционной фракции Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) в бундестаге Торстен Фрай заявил, что надо отменить право на подачу беженцами индивидуальных заявлений на получение убежища в Европейском Союзе. По словам немецкого политика, стоит принимать миграционные контингенты общей численностью до 400 тыс. мигрантов в год непосредственно из-за рубежа. Затем мигрантов начнут распределять по всем странам – членам Евросоюза.

Ранее стало известно, почему украинские беженцы в Британии вынуждены возвращаться домой.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях