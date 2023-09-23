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В МИД Турции заявили, что Баку был «вынужден» провести операцию в Карабахе

Фидан: Азербайджан вынужденно провел операцию в Нагорном Карабахе

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Burhan Ozbilici/AP

Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что Баку был «вынужден» провести операцию в Карабахе. Об этом он сообщил журналистам, пишет газета Habertürk.

По его мнению, это «открыло новое окно возможностей» для нормализации отношений с Арменией.

«В ходе наших контактов мы вновь заявили, что всегда поддерживаем Азербайджан в его справедливом деле», — считает он.

Ранее глава турецкого Минобороны Яшар Гюлер заявил, что действия Азербайджана в Нагорном Карабахе стали следствием невыполнения Арменией ранее взятых на себя обязательств. По его словам, Баку «ответил» на сделанные ранее «предупреждения».

До этого глава военного ведомства Турции выразил надежду, что в ближайшее время в регионе установится долгосрочный мир. По словам Гюлера, это станет возможным, если Армения «будет должным образом выполнять свои обязательства».

Ранее МИД РФ призвал Армению и Азербайджан вернуться к дипломатическому урегулированию в ситуации в Нагорном Карабахе.

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