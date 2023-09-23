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В США не одобрили поведение Зеленского в ООН

Журналист Хайфон: поведение как у ребенка может лишить Зеленского помощи Запада

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Ritzau Scanpix/Ida Marie Odgaard via Reuters

Неподобающее поведение президента Украины Владимира Зеленского на выступлении в Генеральной ассамблее ООН ставит западную помощь Украине под вопрос. Такое мнение высказал американский журналист Дэнни Хайфон на своем YouTube-канале.

По мнению эксперта, Зеленский «строит из себя мирового лидера», «героя», но ничего не получится, поскольку его ждет поражение.

Хайфон отметил, что Запад начал понимать, что план по ослаблению России не возымел успех, потому что введенные против нее санкции не работают, российские военные одерживают победу на поле боя.

Журналист считает, что западные союзники Киева пытаются донести до Зеленского, что необходимо притормозить, но он своим вызывающим поведением дает понять, что не хочет этого.

«Западу крайне сложно оправдывать поддержку Украины, когда Зеленский ведет себя как ребенок, избалованный ребенок. Так оно и есть, он избалованный актер», – заявил Хайфон.

Неделя высокого уровня Генассамблеи ООН проходит в Нью-Йорке с 19 по 26 сентября.

Во время выступления на заседании Совета безопасности ООН Зеленский заявил, что для прекращения боевых действий на Украине необходимо вывести российские воска, в том числе Черноморский флот, с территории этой страны в пределах международно признанных границ 1991 года, а также необходимо вернуть Украине полный контроль над экономической зоной в Черном и Азовском морях и Керченском проливе.

Ранее США и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Киеву.

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