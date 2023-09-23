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Крым просит изменить положения конституционного закона о границах с Украиной

Депутат Трофимов: Крым просит изменить закон о границах с Украиной

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Владислав Сергиенко/РИА Новости

Глава комитета по законодательству крымского парламента Сергей Трофимов рассказал РИА Новости, что парламент Крыма обратился в Госдуму и Совет Федерации с инициативой изменить некоторые положения федерального конституционного закона, касающиеся границ с Украиной и разграничения морского пространства в Азовском море.

20 сентября парламент Крыма принял постановление о законодательной инициативе по изменению федерального конституционного закона от 21.03.2014 года №6-ФКЗ, в частности его третьей статьи.

Спикер парламента Владимир Константинов в ходе заседания сказал, что основанием для законопроекта послужило принятие в состав России новых регионов.

Трофимов пояснил, что у республики Крым больше нет сухопутных границ с Украиной, а Азовское море стало внутренним российским морем. Следовательно положения о разграничении морского пространства Азовского моря с Украиной утратили смысл.

«Исходя из этого, приводим документ в соответствие», — резюмировал он.

Депутат полагает, что изменения в федеральный конституционный закон будут приняты нижней и верхней палатой российского парламента в ближайшее время.

6 сентября президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об изменении территориального устройства Крыма, предусматривающий «декоммунизацию» и создание военных администраций на полуострове. В России назвали закон «юридически и реалистически ничтожным» и предложили Киеву «поделить на районы какой-нибудь сектор Луны».

Ранее член Ассамблеи славянских народов в Крыму Роман Чегринец заявил, что Украина вместо Крыма получит дырку от бублика.

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