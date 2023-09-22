В МИД призвали США принять шаги для ратификации ДВЗЯИ

Россия призвала США принять шаги для ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Об этом сообщил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин, передает РИА Новости.

«Свой призыв мы обращаем и к остальным семи странам, от которых зависит вступление ДВЗЯИ в силу», — сказал он.

Ранее представитель МИД Мария Захарова заявила, что РФ не давала каких-либо поводов для «озабоченностей» по ситуации с приверженностью Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).

Российский дипломат упомянула недавнее совместное заявление Британии и Франции по случаю 25-летия со дня ратификации ДВЗЯИ.

По ее словам, РФ, ратифицировав ДВЗЯИ 23 года назад, продолжает соблюдать все его положения.

До этого сообщалось, что Соединенные Штаты отказались продавать КНР продукцию, в той или иной мере помогающую расширить потенциал по созданию ядерного оружия.

Ранее СМИ узнали о планах Европы нарушить ядерную сделку с Ираном.