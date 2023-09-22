В Совфеде осудили попытки Армении дискредитировать российских миротворцев

Армения пытается дискредитировать российских миротворцев, призывая Совбез ООН направить миссию в Нагорный Карабах. Такое мнение в беседе с газетой «Взгляд» высказал сенатор Константин Долгов.

По его словам, эта попытка «ничем хорошим не закончится». Он уточнил, что миротворцы ООН не смогут обеспечить стабильность в Нагорном Карабахе.

«Наши бойцы уже доказали свою состоятельность. Мы не один год, рискуя жизнями молодых парней, стоим на страже мира в Карабахе. Это подтверждают события 19-20 сентября, когда российские миротворцы спасали тысячи местных жителей», — отметил сенатор.

Долгов добавил, что Ереван должен обосновать необходимость такого шага.

Накануне в ходе своего выступления в Совете Безопасности ООН министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян призвал осудить бои и удары по гражданской инфраструктуре в Карабахе и немедленно развернуть межведомственную миссию ООН в этом регионе.

Нагорный Карабах — населенный преимущественно армянами анклав на территории Азербайджана. Единственной связующей артерией анклава с Арменией является Лачинский коридор.

20 сентября Баку и Карабах с помощью российских миротворцев договорились о прекращении огня. В соответствии с соглашением вооруженные подразделения Карабаха будут расформированы, а его тяжелая техника выведена и сдана. При этом реализацию этого процесса будет контролировать российская миротворческая миссия.

Ранее в Азербайджане возбудили уголовное дело из-за инцидента с миротворцами в Карабахе.