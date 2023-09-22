Евросоюз сочли «травоядным животным в мире хищников»

ЕС должен решительно реагировать на недружетвенные действия других государств. Об этом заявил британской газете The Guardian верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
«Мы травоядные [животные] в мире хищников. Это мир силовой политики», — подчеркнул он.
Боррель признался, что в Евросоюзе все еще полагают, что при помощи экономических инструментов можно влиять на мир.
Он призвал продолжать проповедовать «верховенство закона». Но, по словам Борреля, необходимо понимать, что с лидерами некоторых стран придется вести диалог по-другому.
8 сентября Боррель ответил на слухи об открытии «второго фронта» против России. Глава внешнеполитической службы ЕС назвал эту информацию «пропагандой».
7 сентября Боррель прибыл в Тбилиси, чтобы проверить выполнение властями республики условий для получения статуса кандидата на присоединение к ЕС.
Ранее глава евродипломатии Боррель отреагировал на выборы в новых регионах России.