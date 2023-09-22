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Евросоюз сочли «травоядным животным в мире хищников»

Боррель назвал ЕС «травоядным животным в мире хищников»

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Global Look Press

ЕС должен решительно реагировать на недружетвенные действия других государств. Об этом заявил британской газете The Guardian верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

«Мы травоядные [животные] в мире хищников. Это мир силовой политики», — подчеркнул он.

Боррель признался, что в Евросоюзе все еще полагают, что при помощи экономических инструментов можно влиять на мир.

Он призвал продолжать проповедовать «верховенство закона». Но, по словам Борреля, необходимо понимать, что с лидерами некоторых стран придется вести диалог по-другому.

8 сентября Боррель ответил на слухи об открытии «второго фронта» против России. Глава внешнеполитической службы ЕС назвал эту информацию «пропагандой».

7 сентября Боррель прибыл в Тбилиси, чтобы проверить выполнение властями республики условий для получения статуса кандидата на присоединение к ЕС.

Ранее глава евродипломатии Боррель отреагировал на выборы в новых регионах России.

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