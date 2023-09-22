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Посол РФ в Софии Митрофанова рассказала об ответе Москвы на высылку представителей РПЦ

Посла Болгарии в Москве вызовут в МИД РФ из-за высылки священников РПЦ

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Посла Болгарии в Москве Атанаса Крыстина вызовут в МИД РФ в связи с высылкой священников Русской православной церкви (РПЦ) из Болгарии, сообщила посол РФ в Софии Элеонора Митрофанова в эфире телеканала «Россия 24».

«Вызовут посла, с ним будет определенный разговор», — ответила дипломат на вопрос о возможных ответных мерах Москвы из-за инцидента с представителями РПЦ.

Митрофанова подчеркнула, что выдворение из страны настоятеля подворья Русской православной церкви — это недружественный шаг со стороны Софии.

Накануне посольство РФ в Болгарии сообщило, что власти страны решили выслать настоятеля подворья РПЦ в Софии архимандрита Вассиана, так как, по мнению болгарских властей, он несет угрозу национальной безопасности.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл ранее призывал православных защищать Отечество, как это делал святой благоверный князь Александр Невский и другие патриоты России.

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