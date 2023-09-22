Политолог объяснил, зачем США расширение Совбеза ООН

США необходимо включить в состав постоянных членов Совета безопасности ООН Индию, Германию и Японию, чтобы усилить свое влияние в международной организации. Такое мнение озвучил журналист-международник, кандидат исторических наук Сергей Латышев. По его словам, которые приводит Tsargrad.tv, Вашингтону во что бы то ни стало нужно сохранить свой авторитет, а сделать это поможет «взятка» вышеназванным государствам в виде нового статуса.

«Во-первых, за счет таких стран, как Япония и Германия, они хотят увеличить «контрольный пакет акций» в СБ ООН в противовес России и Китаю. Но главное, во-вторых: Вашингтон намерен попытаться в связи с увеличением членов Совбеза ООН выхолостить в нем право вето, заменив его принятием резолюций большинством голосов», — сказал эксперт.

Он также напомнил, что Россия не против расширения числа постоянных членов СБ ООН, однако не только за счет Индии, Германии и Японии, но и Бразилии, а также африканских стран.

Президент США Джо Байден в рамках выступления на 78-й Генеральной Ассамблее ООН заявил, что необходимо провести реформы Совбеза международной организации с включением в него большего числа членов. Он подчеркнул, что американская сторона будет добиваться «прогресса в реформировании» СБ.

Ранее в Германии предрекли создание аналога ООН со штаб-квартирой в стране БРИКС.