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Названы последствия отказа Польши предоставлять оружие ВСУ

Профессор Катц: отказ Польши давать оружие ВСУ послужит примером другим странам

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Shutterstock

Профессор университета Джорджа Мейсона Марк Катц заявил, что отказ Польши поставлять Украине оружие может побудить других союзников Киева последовать ее примеру. Слова профессора передает издание Newsweek.

«Обоснование этого шага (отказа поставлять оружие. – Газета.Ru) польского премьер-министра, что Польше якобы самой нужно вооружиться, может быть использовано другими странами, чтобы также сократить или даже прекратить поставки вооружения на Украину», – сказал он.

Профессор также предположил, что оправдывающие сокращение военной помощи Киеву страны надеются, что Вашингтон увеличит продажу им оружия.

Катц подытожил, что решение польского премьер-министра о прекращении поставок оружия на Украину является проблемой для Украины.

20 сентября польский премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что Украина больше не получает оружие от Польши, поскольку Варшава решила вооружаться сама. Он также напомнил о принципе «хочешь мира — готовься к войне» и подчеркнул, что Польша сделала увеличенные заказы у производителей вооружений.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.

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