В Баку заявили, что карабахцы хотят продолжить сопротивление

Бывшие военные и комбатанты, которые сейчас взялись за оружие в Нагорном Карабахе, намерены продолжить сопротивление азербайджанским властям. Об этом сообщил помощник президента Азербайджана по внешнеполитическим вопросам Хикмет Гаджиев, его слова приводит Reuters.

По его словам, власти позволят уйти членам карабахских вооруженных формирований, сложивших оружие, однако в настоящее время отдельные группировки и офицеры публично объявляют, что не примут условия Баку и продолжат сопротивление.

19 сентября Минобороны Азербайджана объявило о начале антитеррористической операции локального характера в Нагорном Карабахе. Целью операции было названо пресечение «широкомасштабных провокаций», а также разоружение и вывод подразделений армянской армии с региона.

В свою очередь в Минобороны Армении отвергли заявления Азербайджана о том, что на территории Нагорного Карабаха по-прежнему остаются армянские войска.

Минобороны Российской Федерации призвало стороны конфликта немедленно прекратить огонь и продолжить переговоры.

Ранее в Европарламенте заговорили о санкциях против Азербайджана из-за нападения на Карабах.