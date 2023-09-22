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РФ направляет ЦАР партию пшеничной муки в качестве безвозмездной помощи

Посол в ЦАР Бикантов: Россия безвозмездно направит стране партию пшеничной муки

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Ben Curtis/AP

Российский посол в ЦАР Александр Бикантов сообщил РИА Новости, что Москва направляет в страну партию пшеничной муки в качестве безвозмездной помощи.

Дипломат подтвердил, что накануне был принят премьер-министром страны Феликсом Молуа. В ходе встречи стороны провели «сверку часов относительно перспектив сотрудничества в различных областях».

«Из России в ЦАР направляется партия безвозмездной продовольственной помощи в виде пшеничной муки», — сказал Бикантов.

Он добавил, что тема сотрудничества стран в области нефти и Военно-техническое сотрудничество не обсуждались.

16 сентября президент Центрально-Африканской Республики Фостен-Арканж Туадера в ходе встречи с французским лидером Эммануэлем Макроном жестко ответил ему на предложение вывести российских инструкторов из ЦАР.

7 сентября французский лидер выступил с инициативой провести дебаты в парламенте по стратегии страны в Африке на фоне происходящих переворотов и ослабления влияния Парижа на континенте.

Ранее во Франции признали потерю позиций в Африке и усиление роли РФ.

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