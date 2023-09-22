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Полиция задержала в Ереване оппозиционного лидера

Полиция задержала в Ереване лидера оппозиционного блока «Мать Армения» Теваняна

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Andranik Tevanyan/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

В Ереване полиция задержала лидера партии «Мать Армения» Андраника Теваняна. Об этом сообщает «Sputnik Армения».

Отмечается, что Теванян с группой активистов перекрыл движение по улице Сарьяна, в центральном районе Кентрон. Спустя несколько минут туда прибыли правоохранители, которые увезли оппозиционера и еще нескольких человек в полицию.

По данным издания, часть учеников школы им. Андраника Маргаряна, расположенной на той же улице, покинули занятия и присоединились к акции протеста.

Акции протеста в Ереване начались с раннего утра 22 сентября. Активисты перекрыли несколько улиц. До этого на площади Республики, в частности у здания правительства, появилось большое количество полицейских.

Оппозиция уже три дня проводит акции в армянской столице из-за ситуации в Нагорном Карабахе. Митингующие намерены окружить здание правительства, в котором будет проходить заседание с участием министров.

19 сентября Минобороны Азербайджана объявило о начале антитеррористической операции локального характера в Нагорном Карабахе. Целью операции было названо пресечение «широкомасштабных провокаций», а также разоружение и вывод подразделений армянской армии с региона.

В свою очередь в Минобороны Армении отвергли заявления Азербайджана о том, что на территории Нагорного Карабаха по-прежнему остаются армянские войска.

Минобороны Российской Федерации призвало стороны конфликта немедленно прекратить огонь и продолжить переговоры.

Ранее МИД РФ призвал Армению и Азербайджан вернуться к дипломатическому урегулированию ситуации в Нагорном Карабахе.

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Война в Карабахе
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