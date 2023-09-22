Бангладеш рассчитывает на помощь России в увеличении числа студентов

Бангладеш надеется на помощь России в увеличении числа своих студентов, которые получают образование в РФ. Об этом РИА Новости заявил министр иностранных дел страны Абдулкалам Абдул Момен.

«Множество студентов раньше отправлялись в Россию, но сегодня число сильно сократилось. Думаю, что Россия может помощь увеличить их количество», — сказал он.

Министр также отметил, что сотрудничество между Даккой и Москвой имеет множество возможностей для расширения отношений.

22 сентября Абдулкалам Абдул Момен заявлял, что Бангладеш пытается преодолеть сложности при покупке удобрений из России.

До этого российский министр иностранных дел Сергей Лавров говорил по итогам переговоров с главой МИД Бангладеш, что Россия ценит ориентацию этого государства на собственные интересы, несмотря на давление со стороны западных стран.

17 сентября представитель правительства Приморья сообщал, что председатель КНДР Ким Чен Ын встретился со студентами Дальневосточного федерального университета. Отмечалось, что в ходе посещения университета северокорейский лидер выразил надежду, что в следующем году студентов из КНДР в ДВФУ станет больше.

Ранее Путин рассказал, что общего у Африки и России.