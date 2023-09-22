Глава МИД Армении покинул зал СБ ООН при выступлении коллеги из Азербайджана

Во время выступления главы Министерства иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова на заседании Совета Безопасности ООН по ситуации в Нагорном Карабахе, министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян покинул зал заседаний. Об этом сообщает ТАСС.

Арарат Мирзоян выступал после Джейхуна Байрамова. Однако во время начала его речи Мирзоян встал и покинул зал, хотя представитель армянской делегации остался на заседании.

Республика Нагорный Карабах (самоназвание Арцах) провозгласила независимость в 1991 году, но не получила признания со стороны государств — членов ООН, даже Армении. На протяжении почти 30 лет республика фактически находилась вне контроля Баку, на ее территории действовал местный режим, который поддерживался Ереваном. Стабилизацией ситуации в регионе занимался российский миротворческий контингент, однако перестрелки между армянской и азербайджанской стороной в регионе почти не прекращались.

Ситуация обострилась в мае 2020 года. В ноябре 2020 года Армения и Азербайджан при участии России подписали соглашение о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Документ предусматривал введение на территорию НКР российских миротворцев, обмен пленными, передачу Арменией Азербайджану ряда районов региона и возвращение беженцев.

19 сентября 2023 года Азербайджан объявил о начале «антитеррористической операции» в Нагорном Карабахе.

20 сентября Баку и Карабах с помощью российских миротворцев договорились о прекращении огня. В соответствии с соглашением, вооруженные подразделения Карабаха будут расформированы, а его тяжелая техника выведена и сдана. При этом реализацию этого процесса будет контролировать российская миротворческая миссия.

Ранее в МИД РФ заявили о доверии к мудрости армянского народа.