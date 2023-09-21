ООН призвала к устойчивому прекращению огня в Карабахе

ООН призывает к устойчивому прекращению всех боевых действий в Нагорном Карабахе. С таким заявлением выступил помощник генсека всемирной организации Мирослав Йенча, передает ТАСС.
«Мы призываем к надежному и устойчивому прекращению всех боевых действий», — сказал он.
По словам помощника генсека всемирной организации, любая эскалация становится причиной страданий людей, а поддерживаемые мировым сообществом мирные усилия обесценивает.
Йенча обратил внимание, что ООН остается в контакте со всеми сторонами конфликта.
21 сентября Минобороны РФ сообщило о случаях нарушения режима прекращения огня в Карабахе.
В Баку объяснили, почему азербайджанские войска обстреляли миротворцев РФ. Генпрокуратура Азербайджана сообщила о возбуждении уголовного дела по двум инцидентам, связанным с российскими миротворцами в Нагорном Карабахе.
Ранее Баку пригласил представителей армян Нагорного Карабаха на переговоры в Евлах.