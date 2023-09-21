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ООН призвала к устойчивому прекращению огня в Карабахе

Помощник генсека ООН Йенча призвал к устойчивому прекращению огня в Карабахе

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Shutterstock

ООН призывает к устойчивому прекращению всех боевых действий в Нагорном Карабахе. С таким заявлением выступил помощник генсека всемирной организации Мирослав Йенча, передает ТАСС.

«Мы призываем к надежному и устойчивому прекращению всех боевых действий», — сказал он.

По словам помощника генсека всемирной организации, любая эскалация становится причиной страданий людей, а поддерживаемые мировым сообществом мирные усилия обесценивает.

Йенча обратил внимание, что ООН остается в контакте со всеми сторонами конфликта.

21 сентября Минобороны РФ сообщило о случаях нарушения режима прекращения огня в Карабахе.

В Баку объяснили, почему азербайджанские войска обстреляли миротворцев РФ. Генпрокуратура Азербайджана сообщила о возбуждении уголовного дела по двум инцидентам, связанным с российскими миротворцами в Нагорном Карабахе.

Ранее Баку пригласил представителей армян Нагорного Карабаха на переговоры в Евлах.

Все новости на тему:
Война в Карабахе
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