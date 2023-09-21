Анкара выразила стремление укреплять отношения с Москвой

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара намерена и дальше поддерживать позитивные отношения с Россией. Об этом сообщает агентство Anadolu Ajans.

«Мы будем поддерживать наши отношения с Россией в позитивном ключе», — отметил турецкий лидер.

По его словам, его крайне волнует вопрос превращения Фракии (регион на западе Турции. — «Газета.Ru») в газовый хаб. По словам Эрдогана, сейчас турецкая сторона поставляет почти половину природного газа из России. Проект газового хаба дает возможность увеличить эти объемы.

Также на встрече с журналистами в Нью-Йорке Эрдоган счел Россию «необычной страной» и назвал неправильным негативное отношение к ней со стороны Запада.

19 сентября президент Турции заявил о своем доверии России и Путину. Он напомнил, что Анкара и Москва также предпринимают совместные шаги и сотрудничают в оборонной промышленности.

Ранее Эрдоган раскрыл тему возможного разговора с Путиным.