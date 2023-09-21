В США группа законодателей выступила против запроса Белого дома о выделении Украине $24 млрд

Группа из 23 конгрессменов и шести сенаторов США выступила против того, чтобы запрос Белого дома о выделении Украине $24 млрд, был удовлетворен, пока не получит отчета о предоставленных ранее Украине средствах и четких целей Вашингтона, передает ТАСС.

В письме, опубликованном сенатором=республиканцем Джеймсом Дэвидом Вэнсом, говорится о том, что граждане США имеют право знать, в частности, на что были направлены их средства.

«Стали ли украинцы сколько-нибудь ближе к победе, чем были шесть месяцев назад? Какова наша стратегия и каков план президента по выходу? Что администрация считает победой на Украине?» — задаются вопросом авторы письма.

В августе госсекретарь США Энтони Блинкен призвал конгресс выделить $24 млрд на дополнительную помощь Украине.

До этого США включили в новый пакет военной помощи Украине на $200 млн боеприпасы для зенитно-ракетных комплексов Patriot и HIMARS.

Ранее стало известно, сколько условий для вступления в ЕС выполнила Украина.