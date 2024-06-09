В Белгороде второй раз за день объявили ракетную опасность

В Белгороде и Белгородском районе второй раз за день объявили ракетную опасность. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

«Спуститесь в подвал, оставайтесь там до получения сигнала «Отбой ракетной опасности», — призвал он местных жителей.

До этого ракетная опасность в регионе объявлялась в 9:52 (мск). Через примерно 25 минут ее отменили.

8 июня Гладков сообщил, что над регионом сработала система противовоздушной обороны, были сбито несколько воздушных целей на подлете к Белгороду.

В этот же день минобороны России сообщало, что силы ПВО нейтрализовали летящий над Белгородской областью беспилотный летательный аппарат, принадлежащий Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом сообщили в министерстве обороны Российской Федерации.

Белгородская область регулярно подвергается ракетным обстрелам и атакам дронов со стороны ВСУ. С начала мая атаки усилились. По версии некоторых военных экспертов, это связано с наступлением военных России на Харьковском направлении.

До этого в России сбили 18 снарядов HIMARS и «Ольха» за сутки.