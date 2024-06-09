Загитова за один день лишилась 16 тысяч подписчиков

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова лишилась несколько тысяч подписчиков на своем Telegram-канале. Об этом сообщает Sports со ссылкой на TGStat.

С декабря 2023-го по июнь 2024-го потеряла более 70 тысяч подписчиков в Telegram (аудитория снизилась с 220 тысяч до 147 тысяч). При этом с середины апреля канал покинули 40 тысяч подписчиков, а 20 апреля подписчиков стало сразу на 16 тысяч меньше.

Фигуристка ведет свой канал с февраля 2022 года, она выложила уже больше 1700 публикаций.

Загитова стала чемпионкой Олимпийских игр в 2018 году. Помимо золота Игр, в активе спортсменки золото чемпионата мира — 2019, золото и серебро европейских первенств в 2018 и 2019 годах. Загитова — единственная в истории России и вторая в мировой истории после Ким Ен А фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании. Она приостановила карьеру в 2019 году, однако о ее завершении так и не объявила.

В феврале 2022 года Загитова приняла участие в роли капитана в командном турнире Кубка Первого канала, где ее команда «Красная машина» одержала победу. Также она была капитаном одной из команд на Кубке Первого канала в 2024 году. Вместе с олимпийским чемпионом Алексеем Ягудиным Загитова вела шоу «Ледниковый период».

Ранее Загитова посоветовала всем поучиться в магистратуре.