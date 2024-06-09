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Захарова заявила, что страны Запада строили козни перед проведением ПМЭФ

Захарова: Запад строил козни перед проведением ПМЭФ

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Страны Запада строили козни и перед Петербургским международным экономическим форумом (ПМЭФ), однако Россия все равно выстраивает отношения с мировым большинством. Об этом заявила ТАСС официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Да, западники всегда будут строить козни. И здесь, и когда мы едем куда-то. Нам не дают визы, пролетные документы, аккредитации, угрожают не заправлять самолеты, не давать посадки», — сказала она.

Захарова также добавила, что Россия тем временем продолжает заниматься конструктивной повесткой и выстраиванием отношений с мировым большинством.

До этого Захарова заявила, что западные страны видят перспективы Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

По словам официального представителя МИД России, ПМЭФ посетили участники из Канады, США и стран Европы. Они видят не только перспективы этой международной площадки, но и свой интерес, заверила дипломат.

Незадолго до этого Захарова высказала идею сместить вектор переговорного процесса в Африку.

Ранее МИД РФ обвинил Запад в одержимости доминированием.

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ПМЭФ-2024
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