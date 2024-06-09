Кожевникова призналась, что была удивлена концовкой «Универа»

Актриса Мария Кожевникова призналась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что была удивлена концовкой сериала «Универ. 13 лет спустя», в котором есть намек на появление ее героини Аллы Гришко в новых сериях.

Кожевникова отметила, что не знает, будет ли участвовать в продолжении «Универа». Она назвала маловероятным возвращение к съемкам в сериале, потому что «слишком много чего должно совпасть». Однако артистка не против снова встретиться в кадре с Виталием Гогунским, Валентиной Рубцовой и Андреем Гайдуляном.

Кожевникова призналась, что ей очень приятно внимание фанатов к старым сериям «Универа». Артистка отметила, что благодарна проекту.

«На мой взгляд, он был самым настоящим, честным и реально похожим на жизнь студентов в нашей большой России. И я счастлива, что была одной из тех, кто «Универ» сделал популярным и любимым! Наша банда — Валя, Виталик, Андрюха, Леша, Алексей и вся съемочная группа, только мы знаем, как это все начиналось «на коленках», снимая в каком-то пространстве, где наверху был офис и там ходили на каблуках сотрудники», — вспомнила артистка.

Ранее Стас Ярушин оценил перезапуск «Универа» словами «надо перетерпеть».