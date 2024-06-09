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Петербургский таксист получил заряд из перцового баллончика в лицо вместо оплаты проезда

В Петербурге подростки залили таксиста из баллончика вместо оплаты проезда

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Shutterstock

В Санкт-Петербурге начата доследственная проверка по статье о хулиганстве после нападения подростков на таксиста. Об этом сообщается в Telegram-канале регионального Следственного управления СК РФ.

«В ходе мониторинга средств массовой информации выявлена публикация, в которой сообщается о том, что подростки отказались оплачивать услуги такси и распылили в лицо водителя автомобиля перцовый баллончик», — отмечается в сообщении ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу.

О том, что трое подростков, не желая платить за проезд, применили против водителя такси перцовый баллончик, сообщил паблик «Мой Питер» в соцсети «ВКонтакте». На видеозаписи видно, что конфликт произошел на проезжей части среди исторической застройки центра города. На кадрах видно, что молодой человек открыл заднюю дверь, и подошел к водителю. После этого из машины выскочили двое других подростков и убежали.

Водитель, прикрыв лицо руками, высунулся из автомобиля и начал промывать глаза.

Ранее в Санкт-Петербурге получил ушиб головы известный бильярдист Виктор Вайчулис. Такси, в котором он ехал, столкнулось с «КамАЗом».

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