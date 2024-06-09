Известный бильярдист попал в ДТП на такси в Петербурге

Известный бильярдист Виктор Вайчулис попал в ДТП в Санкт-Петербурге, сообщает Telegram-канал «78 Новости».

Вайчулис рассказал, что ехал в такси по Волхонскому шоссе. По его словам, таксист не пропустил поворачивающий грузовик «КамАЗ», в результате чего произошло столкновение. Вайчулис получил ушиб головы, ему была оказана медицинская помощь, после чего мужчину отпустили домой.

По словам спортсмена, он чувствует себя нормально. О состоянии водителей столкнувшихся машин не сообщается.

До этого в Новоуральске Свердловской области сотрудник ДПС на служебной машине врезался в мотоцикл с двумя детьми во время преследования. В результате этого дети упали на асфальт.

Ранее в Новосибирске двое мужчин набросились на водителя Lexus и попали на видео.