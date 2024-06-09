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Развожаев прокомментировал попытки украинизации Севастополя

Развожаев: все попытки украинизации Севастополя после 1991 года провалились

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Евгений Биятов/РИА Новости

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил, что украинизация города после 1991 года провалилась. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Развожаева, еще в 1991-1992 гг., когда Черноморским флотом командовал адмирал Игорь Касатонов, была попытка забрать флот у РФ.

«Тогда вопрос флота решался, воля моряков, адмирала Касатонова позволила остаться в Севастополе русскому флоту, и город все эти годы не подвергся той украинизации, которой его пытались подвергнуть и остался русским», — поделился глава города.

До этого губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что ракетные атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в сторону Крыма несут угрозу для Запорожской атомной электростанции.

Запускаемые Украиной ракеты в сторону южных регионов РФ пролетают над ЗАЭС и несут для ее безопасности большие риски. Балицкий подчеркнул, что он никого не пугает, но гарантии безопасности для работы Запорожской АЭС отсутствуют.

Ранее глава Крыма Аксенов назвал главное достижение региона за 10 лет.

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