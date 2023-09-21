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Пашинян пообещал «действовать жестко» в отношении участников протестных акций

Пашинян: власти будут действовать жестко и не допустят кровопролития в Ереване 

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Евгений Биятов/РИА Новости

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что правительство будет действовать жестко в отношении митингующих на улицах Еревана. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, некоторые силы хотят пролить кровь в Ереване. Премьер-министр Армении отметил, что это «какие-то группы», связанные с сыном одного из бывших руководителей республики и высокопоставленными должностными лицами Нагорного Карабаха.

«Они хотят, чтобы правительство пролило кровь на улицах Еревана. Но этого не произойдет», — отметил Пашинян.

Он пообещал «действовать жестко», но в рамках закона. Пашинян обратил внимание, что проводятся аресты, виновных привлекают к ответственности.

21 сентября в Кремле увидели предпосылки для заключения мирного договора между Арменией и Азербайджаном. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что пока говорить о сроках заключения мирного договора преждевременно, но «существенное продвижение» этому вопросу обеспечено.

Ранее в правительстве Армении прокомментировали эвакуацию армян из Карабаха.

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