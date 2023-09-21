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В Кремле увидели предпосылки для заключения мирного договора между Арменией и Азербайджаном

Песков: есть предпосылки для заключения мирного договора между Ереваном и Баку

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Алексей Никольский/РИА Новости

Для заключения мирного договора между Арменией и Азербайджаном есть предпосылки. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Он подчеркнул, что пока говорить о сроках заключения мирного договора преждевременно, но «существенное продвижение» этому вопросу обеспечено.

Песков обратил внимание, что осталось «много технических моментов» до того, как будет завершена работа над документом.

«Но все предпосылки для этого имеются», — отметил пресс-секретарь российского президента.

Песков добавил, что можно будет «выйти на финишную прямую» при наличии доброй воли.

21 сентября представители Нагорного Карабаха подвели итоги переговоров с Азербайджаном.

20 сентября Баку и Карабах с помощью российских миротворцев договорились о прекращении огня.

Накануне Азербайджан объявил о начале «антитеррористической операции» в Нагорном Карабахе.

Ранее в правительстве Армении прокомментировали эвакуацию армян из Карабаха.

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