Баку передал Еревану проект мирного соглашения

Представитель президента Азербайджана по особым поручениям Эльчин Амирбеков заявил в эфире телеканала Sky News Arabia, что проект мирного договора был передан Армении.

По словам Амирбекова, переговоры в Евлахе могут привести к мирному соглашению между Баку и Ереваном.

Представитель азербайджанского лидера также отмечал, что международному сообществу не стоит ожидать разрешения всех проблем между Азербайджаном и армянами Нагорного Карабаха после всего одной дипломатической встречи.

До этого новостное агентство Trend сообщило о завершении переговоров в Евлахе, ключевой темой которых стала реинтеграция армян Нагорного Карабаха с соблюдением принципов Конституции и законодательства Азербайджана.

Вечером 20 сентября президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил о достижении всех целей антитеррористической операции в Нагорном Карабахе и восстановлении суверенитета страны.

Ранее в Евлахе завершилась встреча азербайджанской и армянской делегаций по Карабаху.