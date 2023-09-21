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Баку передал Еревану проект мирного соглашения

Представитель Алиева Амирбеков: Баку передал Еревану проект мирного договора

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Валерий Мельников/РИА «Новости»

Представитель президента Азербайджана по особым поручениям Эльчин Амирбеков заявил в эфире телеканала Sky News Arabia, что проект мирного договора был передан Армении.

По словам Амирбекова, переговоры в Евлахе могут привести к мирному соглашению между Баку и Ереваном.

Представитель азербайджанского лидера также отмечал, что международному сообществу не стоит ожидать разрешения всех проблем между Азербайджаном и армянами Нагорного Карабаха после всего одной дипломатической встречи.

До этого новостное агентство Trend сообщило о завершении переговоров в Евлахе, ключевой темой которых стала реинтеграция армян Нагорного Карабаха с соблюдением принципов Конституции и законодательства Азербайджана.

Вечером 20 сентября президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил о достижении всех целей антитеррористической операции в Нагорном Карабахе и восстановлении суверенитета страны.

Ранее в Евлахе завершилась встреча азербайджанской и армянской делегаций по Карабаху.

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