Встреча азербайджанской и армянской делегаций по Карабаху завершилась

Встреча делегаций армянского населения Нагорного Карабаха и представителей властей Азербайджана в Евлахе завершилась. Об этом сообщает азербайджанское агентство Apa.

На переговорах обсуждались вопросы реинтеграции армян, проживающих в Карабахе, отмечает агентство.

Накануне вечером президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе своего обращения к нации заявил, что все цели антитеррористической операции в Нагорном Карабахе достигнуты, а суверенитет страны восстановлен. По его словам, Баку готов был «идти до конца», но непризнанные власти Карабаха в итоге согласились на его условия.

Ранее 21 сентября МВД Карабаха заявило, что ВС Азербайджана обстреливают Степанакерт. В азербайджанском Минобороны отрицают это.

Ранее МИД РФ призвал Армению и Азербайджан вернуться к дипломатическому урегулированию в ситуации в Нагорном Карабахе.