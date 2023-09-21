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Президенты Азербайджана и Турции обсудили завершение операции в Карабахе

Алиев и Эрдоган обсудили завершение антитеррористических мероприятий в Карабахе

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Пресс-служба президента Азербайджана/РИА «Новости»

Президенты Азербайджана и Турции Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили завершение военной операции в Карабахе. Об этом сообщила пресс-служба Алиева.

Телефонный разговор лидеров двух стран состоялся 20 сентября по инициативе Анкары.

В пресс-службе президента Азербайджана уточнили, что президенты провели «обмен мнениями о завершении антитеррористических мероприятий локального характера, сложении незаконными вооруженными формированиями в Карабахском регионе Азербайджана оружия и их разоружении».

Кроме того, Алиев и Эрдоган провели обмен мнениями по будущем контактам и перспективам стратегического союзничества.

Ранее 21 сентября делегация армянского населения Нагорного Карабаха в сопровождении российских миротворцев прибыла в Евлах на переговоры.

Ранее МИД РФ призвал Армению и Азербайджан вернуться к дипломатическому урегулированию в ситуации в Нагорном Карабахе.

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