Президенты Азербайджана и Турции обсудили завершение операции в Карабахе

Президенты Азербайджана и Турции Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили завершение военной операции в Карабахе. Об этом сообщила пресс-служба Алиева.
Телефонный разговор лидеров двух стран состоялся 20 сентября по инициативе Анкары.
В пресс-службе президента Азербайджана уточнили, что президенты провели «обмен мнениями о завершении антитеррористических мероприятий локального характера, сложении незаконными вооруженными формированиями в Карабахском регионе Азербайджана оружия и их разоружении».
Кроме того, Алиев и Эрдоган провели обмен мнениями по будущем контактам и перспективам стратегического союзничества.
Ранее 21 сентября делегация армянского населения Нагорного Карабаха в сопровождении российских миротворцев прибыла в Евлах на переговоры.
Ранее МИД РФ призвал Армению и Азербайджан вернуться к дипломатическому урегулированию в ситуации в Нагорном Карабахе.