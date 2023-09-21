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В Бельгии задумались о передаче F-16 Украине

Премьер Бельгии Де Кроо допустил отправку истребителей F-16 на Украину

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Ritzau Scanpix/Mads Claus Rasmussen via Reuters

Министерство обороны Бельгии проводит проверку, чтобы выяснить, может ли государство отправить ряд истребителей F-16 Украине, заявил премьер-министр страны Александер Де Кроо, передает VRT News. По его словам, оборонное ведомство должно дать оценку состоянию самолетов.

«Мы попросили министерство обороны проверить, полностью ли истек срок службы наших самолетов. Мы должны рассмотреть все варианты. Если они все еще в чем-то полезны, то нам обязательно следует это изучить. Может быть, Украина использует бельгийские самолеты только для тренировок. Тогда требования другие», — пояснил Де Кроо.

Как отмечает VRT News, в бельгийском Минобороны говорили о невозможности поставок истребителей Киеву, однако в последнее время в правящей партии призывают все же направить от 2 до 4 самолетов на Украину. По данным портала, в Бельгии всего 45 истребителей F-16, часть из них в будущем может быть заменена на F-35.

Ранее Польша объявила о прекращении поставок оружия Украине.

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