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Встреча России и США на Генассамблее ООН не планируется

Захарова: контактов между РФ и США на Генассамблее ООН в графике Лаврова нет

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MFA Russia/Global Look Press

Контактов между Россией и США на Генеральной Ассамблее ООН в графике министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова нет. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала «Соловьев Live».

«Нет, у нас в графике нет никаких контактов [с американской стороной]», — указала представитель МИД РФ.

До этого государственный секретарь США Энтони Блинкен не ответил на вопрос о возможности его встречи на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке с представителями РФ, в том числе с Лавровым.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский покинул зал заседаний Совета Безопасности ООН во время встречи представителей стран по Украине, не дождавшись выступления министра иностранных дел России. При этом во время выступления украинского лидера в зале находилась российская делегация во главе с постоянным представителем России Василием Небензей.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заверил, что пока нет предпосылок для возобновления переговоров между Киевом и Москвой.

Ранее в США выступили за реформу СБ ООН.

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