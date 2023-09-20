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Захарова обвинила Париж и Брюссель в решении Еревана по Карабаху

Захарова: Париж и Брюссель вынудили Ереван признать Карабах частью Азербайджана

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MFA Russia/Global Look Press

Ереван предпочел следовать советам Парижа и Брюсселя в вопросе Нагорного Карабаха, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она напомнила, что в октябре прошлого года «при посредничестве Брюсселя и главного советчика — Парижа» по итогам встречи лидеров Азербайджана, Армении, Франции и Евросоюза было принято заявление, в котором говорилось, что «Азербайджан и Армения подтверждают свою приверженность Уставу ООН и Алма-Атинской декларации 1991 года, посредством которых признают территориальную целостность и суверенитет друг друга».

«То есть Нагорный Карабах — в составе Азербайджана. При этом в тексте нет ни слова о необходимости обеспечения прав и безопасности жителей региона», — написала Захарова в Telegram.

Дипломат отметила, что при этом на руках у Армении были три трехсторонних соглашения, принятые совместно с лидерами России и Азербайджана — от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года, однако Ереван предпочел не реализовывать эти договоренности, а «поискать счастья у НАТО/ЕС».

19 сентября 2023 года Минобороны Азербайджана объявило о начале «антитеррористической операции» в Нагорном Карабахе. Целью операции было названо пресечение «широкомасштабных провокаций», а также разоружение и вывод подразделений армянской армии из региона.

До этого премьер-министр Армении Никол Пашинян заявлял, что правительство республики признает Нагорный Карабах частью Азербайджана.

Ранее МИД РФ призвал Армению и Азербайджан вернуться к дипломатическому урегулированию в ситуации в Нагорном Карабахе.

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