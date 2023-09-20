Встреча президентов Украины и Польши на полях ГА ООН отменена

Встреча президентов Украины и Польши, Владимира Зеленского и Анджея Дуды, которая была запланирована на полях сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, была отменена. Об этом сообщает газета Rzeczpospolita.

По информации издания, польский лидер не исключает возможности проведения этой встречи в будущем. Газета также отмечает, что данная встреча могла иметь важное значение в контексте обсуждения эмбарго на поставки украинского зерна.

До этого сообщалось, что Владимир Зеленский и Анджей Дуда планируют встретиться в Нью-Йорке 19 сентября. Об этом написал Telegram-канал издания «Страна.ua». Дуда отмечал, что лидеры намерены обсудить экспорт украинского зерна, который был заблокирован Польшей в одностороннем порядке.

14 сентября Анджей Дуда заявлял, что на сегодняшний день невозможно говорить о принятии Украины в НАТО. Он указывал, что с самого начала было понятно, что это является сложным вопросом. По мнению Дуды, учитывая текущую войну, нельзя говорить о непосредственном принятии Украины в качестве полноправного члена НАТО.

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