Выступление Андреевой на «Ролан Гаррос» назвали великолепным

Знаменитый отечественный теннисист, экс-шестая ракетка мира и победитель 20-ти турниров в парном разряде, а также чемпион двух турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский в комментарии для «Газеты.Ru» высоко оценил выступление юной россиянки Мирры Андреевой на «Ролан Гаррос» в этом году.

«В первую очередь я, конечно, хотел бы поздравить Мирру, потому что действительно великолепное выступление на «Ролан Гаррос». Никто не ожидал такого изначально. Конечно, полуфинал – это очень хороший результат», — считает Ольховский.

17-летняя Андреева стала самой юной за последние 27 лет полуфиналисткой «Ролан Гарроса». На этой стадии она в двух партиях уступила итальянке Жасмин Паолини (3:6, 1:6), которую недавно обыграла в двух сетах в 1/8 финала престижного грунтового турнира в Мадриде. По итогам «Ролан Гаррос» Андреева, в данный момент занимающая 38-е место в мировом рейтинге WTA, дебютирует в числе лучших 30-ти теннисисток планеты. До нынешнего «Ролан Гаррос» она еще ни разу не доходила даже до четвертьфиналов на турнирах «Большого шлема».

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