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В Москве из перевернувшегося автозака спасают людей

В Москве автозак с людьми перевернулся на дороге

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В Москве произошло ДТП с участием автозака. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Инцидент произошел на Люблинской улице. На кадрах с места произошедшего видно, как машина перевернулась на бок. По предварительной информации, в момент аварии внутри были заключенные, сейчас им помогают выбраться из салона через люк на крыше.

На месте работают несколько карет скорой помощи. Около автозака заметна машина с пожарными и несколько автомобилей правоохранителей. На данный момент информация о пострадавших отсутствует.

До этого в Екатеринбурге автозак врезался в легковую машину. Известно, что средство передвижения с арестантами ехало на красный свет, водитель остановиться не пытался.

По словам представителей управления ФСИН по региону, находившиеся в автозаке люди не пострадали, транспорт также серьезных повреждений не получил. Информация о состоянии водителя легковой машины отсутствует.

Ранее в Салехарде сотрудница суда протаранила на машине автозак с подозреваемым.

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