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Большинство «Далласа» Дадонова раскритиковали за серию с «Эдмонтоном»

Комментатор Майков: как «Даллас» хотел выиграть серию, не забив в большинстве

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Jerome Miron/Reuters

Комментатор Филипп Майков, автор собственного YouTube-канала «ХоккейФил» в комментарии для «Газеты.Ru» высказался о серии «Эдмонтон Ойлерз» — «Даллас Старз» в полуфинале Кубка Стэнли, отметив беспомощность фаворитов из Техаса при игре с численным преимуществом.

«Ну и плюс игра в неравных составах. Ну как бы если вы реализуете ноль попыток большинства за серию, вряд ли вам что-то светит. Причем большинство, оно и сегодня, да и раньше, оно было, ну, прям вообще стерильно. И оно прям шло на спад от первого матча до шестого. В первом матче там были несколько неплохих моментов, но с каждым матчем это все хуже, хуже, хуже и хуже. Так что «Даллас» для меня, честно говоря, правда, разочарование. И даже не знаю, с чем это связать. Вряд ли проблема только в характере. Здесь, наверное, «Эдмонтон» стоит похвалить», — считает Майков.

«Эдмонтон», уступая по ходу серии 1-2, выиграл ее со счетом 4-2 по матчам и вышел в финал Кубка Стэнли, где сыграет с «Флорида Пантерз». За три раунда плей-офф «нефтяники» пропускали, играя в меньшинстве, только от «Ванкувер Кэнакс», оставив без голов в большинстве не только «Даллас», но и «Лос-Анджелес».

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