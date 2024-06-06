Газзаев одобрил возвращение Березуцкого в ЦСКА

Бывший главный тренер московского ЦСКА и киевского «Динамо» Валерий Газзаев в интервью «Спорт-Экспрессу» заявил, что приветствует возвращение в армейский клуб Алексея Березуцкого в качестве помощника нового наставника Марко Николича.

По его мнению, в перспективе Березуцкий мог бы еще раз попробовать себя на посту главного тренера красно-синих, который он занимал в сезоне-2021/22.

«Очень рад и только это приветствую. Он уже работал в ЦСКА, а сейчас еще наберется опыта. В перспективе это хороший главный тренер. Конечно, мне бы хотелось, чтобы не только помощник, но и сам главный тренер был бы представителем славных традиций клуба», — заявил Газзаев.

О том, что ЦСКА и Николич достигли соглашения, армейский клуб объявил 4 июня. 6 июня специалист заключил контракт с красно-синими. ЦСКА в завершившемся сезоне Российской премьер-лиги занял шестое место. 3 июня пост главного тренера ЦСКА покинул Владимир Федотов, который возглавлял армейцев с 2022 года.

Николич в сезоне-2023/24 тренировал «Шабаб Аль-Ахли» из ОАЭ. Команда выиграла под его руководством два трофея — Суперкубок страны в 2023 году и Суперкубок Катара и ОАЭ в 2024-м, а также серебряные медали чемпионата.

Сербский специалист работал в московском «Локомотиве» с мая 2020 года по октябрь 2021 года. Под его руководством «железнодорожники» стали обладателем Кубка России в сезоне-2020/21.

Ранее Валерий Карпин заявил, что не считает сборную России фаворитом игры с Белоруссией.