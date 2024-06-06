Ученые назвали лучшие способы защитить собаку от летней жары

Американские ученые-ветеринары из Техасского университета A&M (TAMU) назвали лучшие методы защиты собак от летней жары во время прогулок на открытом воздухе. Исследование опубликовано на официальном сайте научного учреждения.

Специалисты отметили, что собаки уязвимы для теплового удара. В отличие от людей, четвероногие питомцы не могут потеть, и охлаждают организм за счет частого дыхания, что не очень эффективно.

Симптомы перегрева включат в себя беспокойное поведение, сильную одышку, рвоту или понос, изменение цвета языка и десен, а также неуверенную походку. В тяжелых случаях собака может упасть в обморок.

При тепловом ударе пса нужно обернуть прохладными влажными полотенцами и как можно скорее доставить к ветклинику.

По словам ветеринаров, наиболее уязвимы к жаре породы с плоскими мордами: мопсы, боксеры, бульдоги, ши-тцу и другие, а также животные с лишним весом и хроническими болезнями.

Чтобы защитить любимца от летнего зноя, ученые рекомендуют ходить на прогулки рано утром и поздно вечером, когда на улице становится прохладнее. Если приходится гулять днем, специалисты советую по возможности выбирать места с водоемами, где собака может охладиться. Еще одним вариантом могут стать крытые площадки для выгула, если такие есть поблизости.

Ранее ученые напомнили правила безопасности для собак в летний период.