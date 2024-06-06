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Лавров заявил, что ему жалко Байдена

Лавров ответил на слова Байдена об ударах по Москве словами «жалко человека»

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Алексей Майшев/РИА Новости

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в комментарии для программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1» заявил, что ему жаль президента Соединенных Штатов Джо Байдена. Так глава МИД России прокомментировал заявление американского президента о том, что США «не позволяют украинцам бить по Москве или по Кремлю».

Лавров подчеркнул, что испытывает дискомфорт, когда ему приходится комментировать поведение президента США.

«Жалко просто человека. Чисто из гуманных соображений, сложно понять, как у него возникают мысли в голове, как движения складываются», — сказал Лавров.

6 июня официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что оскорбительные высказывания президента США Джо Байдена в адрес российского лидера Владимира Путина вредят только его собственной репутации.

В этот же день председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов допустил, что Байден принимает стимуляторы перед выступлениями.

Ранее Рогов раскрыл, нажмет ли Байден ядерную кнопку.

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