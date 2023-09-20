Председатель думского комитета по международным делам и руководитель ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что глава Украины Владимир Зеленский для оправдания собственного ядерного шантажа и обстрелов украинскими войсками Запорожской АЭС лжет с трибуны ООН. Об этом Слуцкий сказал в интервью РИА Новости.

По словам депутата, на фоне провального контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) и падения интереса западных спонсоров Зеленский решил начать свое турне в США с антироссийских «страшилок», чтобы обосновать свои «запросы» на новую американскую финансовую и военную помощь. Он старается показать, что Украина якобы воюет за европейские ценности и западные стандарты демократии.

Но Зеленский, подчеркнул депутат, лжет. Эта ложь с трибуны ООН предназначена для оправдания собственного ядерного шантажа и терроризма с бесконечными обстрелами со стороны ВСУ Запорожской АЭС. Глава Украины, сказал Слуцкий, лжет, повторяя мантры Хилари Клинтон об угрозах «ресоветизации». Кроме того, Зеленский лжет, чтобы оправдать «своих американских хозяев», дающих смертельное вооружение Украине, из которого убивают мирных жителей Новороссии.

Слуцкий отметил, что Россия никому не угрожает. Она защищает собственные национальные интересы, свою безопасность и, по сути, спасает мир от возрождения нацизма.

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