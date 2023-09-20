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В Госдуме назвали выступление Зеленского в ООН ложью для оправдания ядерного шантажа

Слуцкий назвал ложью для оправдания ядерного шантажа речь Зеленского в ООН

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Pool/G7 Hiroshima/Global Look Press

Председатель думского комитета по международным делам и руководитель ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что глава Украины Владимир Зеленский для оправдания собственного ядерного шантажа и обстрелов украинскими войсками Запорожской АЭС лжет с трибуны ООН. Об этом Слуцкий сказал в интервью РИА Новости.

По словам депутата, на фоне провального контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) и падения интереса западных спонсоров Зеленский решил начать свое турне в США с антироссийских «страшилок», чтобы обосновать свои «запросы» на новую американскую финансовую и военную помощь. Он старается показать, что Украина якобы воюет за европейские ценности и западные стандарты демократии.

Но Зеленский, подчеркнул депутат, лжет. Эта ложь с трибуны ООН предназначена для оправдания собственного ядерного шантажа и терроризма с бесконечными обстрелами со стороны ВСУ Запорожской АЭС. Глава Украины, сказал Слуцкий, лжет, повторяя мантры Хилари Клинтон об угрозах «ресоветизации». Кроме того, Зеленский лжет, чтобы оправдать «своих американских хозяев», дающих смертельное вооружение Украине, из которого убивают мирных жителей Новороссии.

Слуцкий отметил, что Россия никому не угрожает. Она защищает собственные национальные интересы, свою безопасность и, по сути, спасает мир от возрождения нацизма.

Ранее депутат Государственной думы от Крыма Михаил Шеремет назвал позором факт выступления Владимира Зеленского на сессии Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке.

Ранее Верховная рада Украины официально ввела термин «рашизм».

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