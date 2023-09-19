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Политолог раскрыл план Лондона и Парижа по Карабаху

Политолог Мартынов: за происходящим в Карабахе стоят Лондон и Париж

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Айк Арутюнян/РИА Новости

Франция требует от Азербайджана немедленно прекратить боевые действия в Карабахе, однако именно Париж, на пару с Лондоном, может быть главным инициатором конфликта. Такое мнение в интервью «Ридусу» озвучил глава Международного института новейших государств Алексей Мартынов.

«Это истерическая, спланированная британскими спецслужбами попытка втянуть российских миротворцев в противоправные действия. Здесь все на поверхности: видно, что британские уши здесь торчат, причем с запахом французских духов», — отметил эксперт.

Он добавил, что Ереван, действуя по западному плану, кричит, что российские миротворцы должны нарушить мандат и вмешаться в боевые действия в Карабахе. Если это произойдет, то, по мнению политолога, следующее действие премьер-министра Армении Никола Пашиняна — требование свернуть военную базу РФ.

19 сентября Азербайджан объявил о начале «антитеррористической операции» в Карабахе. Азербайджанское Министерство обороны предупредило жителей данной территории об угрозе.

В свою очередь в Минобороны Армении заявили, что 19 сентября азербайджанские ВС нарушили режим прекращения огня вдоль линии соприкосновения с Карабахом и нанесли ракетные удары. Как заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, основной целью операции, начатой азербайджанскими ВС, является вовлечение Еревана в военные действия.

Ранее в Кремле рассказали о контактах с Баку и Ереваном на фоне обострения в Карабахе.

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