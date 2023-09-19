Польский дипломат связал Россию и кризис на Лампедузе

Заместитель министра иностранных дел Польши Аркадиуш Мулярчик обвинил Россию в миграционном кризисе на острове Лампедуза, который принадлежит Италии и находится в Средиземном море, сообщает «Польское радио».

«Кто-то помогает этим людям пройти сотни, если не тысячи километров из Нигерии, стран Центральной Африки, в Средиземное море, кто-то помогает им транспортироваться, кто-то, кто заинтересован в этом. Интерес в этом, несомненно, имеет Россия», — утверждает Мулярчик.

Он признает, что за нелегальной миграцией стоит, в первую очередь, конгломерат преступных группировок — однако Мулярчик продолжает утверждать, что за преступниками стоит Россия, которая якобы стремится к дестабилизации ситуации в Европе.

Каких-либо подтверждений своим утверждениям Мулярчик не предоставил.

Ранее Италия попросила Евросоюз помочь снизить поток мигрантов.

По информации издания, итальянский премьер пригласила председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен посетить остров Лампедуза в Италии, чтобы самой увидеть чрезвычайную ситуации.

Ранее в Германии заявляли, что страна не справляется с потоком мигрантов.