В Белоруссии заявили о готовности провести военные учения с Польшей

Заместитель госсекретаря Совета безопасности Белоруссии Павел Муравейко подтвердил готовность страны провести совместные военные учения с Польшей в случае, если Варшава проявит заинтересованность. Об этом он заявил в эфире телеканала СТВ.

«Если поляки готовы провести с нами учения, мы с удовольствием выступим с такой инициативой и рассмотрим, какие вопросы мы сможем отработать совместно», — заявил Муравейко.

По его словам, Белоруссия и Польша могли бы провести маневры в рамках пограничных мероприятий, а также отработать угрозы, связанные с биологическими и прочими чрезвычайными ситуациями.

Муравейко подчеркнул, что в случае заинтересованности Польши в проведении учений, «появится ответная реакция» со стороны Белоруссии.

До этого президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика ради дружбы с Польшей перешагнула через исторические обиды, но Варшава приняла это за слабость.

Лукашенко подчеркнул, что жители страны не бросали соседям обвинения, но всегда помнили, как у белорусов забирали школы, веру, землю, природные ресурсы, как предки умирали без медицинской помощи, как унижали и уничтожали морально и физически всех, кто был предан родной культуре, вере, языку и традициям.

Ранее сообщалось, что Польша строит электрический барьер на границе с Белоруссией.